Draggable Candle Timer

El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela.

Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis.

El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch.

Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores que deseen recibir una simple notificación sonora cuando la vela actual se acerque a su cierre - útil para aquellos que dependen de los activadores de cierre de vela para la ejecución o gestión de operaciones.

Para mover el temporizador, haga doble clic para seleccionarlo y, a continuación,arrástrelo por el punto de anclaje superior izquierdo.





Características principales

Funcionamiento suave y preciso basado en el tiempo del sistema

Tiempo de prealerta ajustable (0-59 segundos antes del cierre de la vela)

Totalmente personalizable: elija su propio color, tamaño y fuente para que coincida con su estilo de gráfico

Optimizado para un uso reducido de la CPU





Notas

Cuando el mercado está cerrado, el temporizador sigue funcionando, pero no se emiten alertas de cierre de vela.

Las alertas de cierre de vela sólo se emiten cuando el gráfico está activo (el gráfico que está delante y visible), mientras que el propio terminal MetaTrader puede ejecutarse en segundo plano.