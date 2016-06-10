Asesores Expertos: Renko Charts

Renko Charts:

Los gráficos Renko representan un tipo de los gráficos diseñados por los traders japoneses. Una de las principales diferencias de los gráficos Renko de los gráficos de barras, líneas o velas japoneses es que Renko no toma en consideración la hora ni el volumen del trading.

Autor: Roma Ivanov

