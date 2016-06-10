Asesores Expertos: Asesor Experto a base de MACD+Stochastic

Asesor Experto a base de MACD+Stochastic:

Es mi primer Asesor Experto. Se base en el uso de Stochastic y MACD. La idea del EA es la mía, pero con el código me ha ayudado un buen estudiante ruso.

Autor: Firmin

