Asesores Expertos: Asesor Experto a base de MACD+Stochastic
Asesor Experto a base de MACD+Stochastic:
Es mi primer Asesor Experto. Se base en el uso de Stochastic y MACD. La idea del EA es la mía, pero con el código me ha ayudado un buen estudiante ruso.
Autor: Firmin