MetaTrader 4 Android build 952: información detallada sobre operaciones, línea Ask en el gráfico y funcionamiento mejorado de las noticias

El build más reciente de MetaTrader 4 Android ya está disponible en Google Play para la descarga. Actualice su aplicación ahora mismo y valore sus nuevas capacidades:

  1. Añadida una ventana emergente con información detallada sobre las operaciones. Podrá ver con solo un toque la hora de apertura y cierre de las órdenes, ver los comentarios a la posición y conocer el volumen de la comisión del bróker.
  2. Añadida al gráfico una línea roja que corresponde al precio Ask de la última barra. Esto le ayudará a controlar con mayor precisión su proceso comercial.
  3. Mejorado el funcionamiento de las noticias, ahora puede elegir y leer las categorías de noticias que le interesen, así como añadir los materiales que le gusten a favoritos.
  4. Todos los cambios en los ajustes de los objetos analíticos se guardan después de cerrar la aplicación.

¡Instale el nuevo build de MetaTrader 4 en su dispositivo Android y utilice las nuevas posibilidades para comerciar con éxito en fórex!

 
