Nuevo MetaTrader 4 iOS build 947 con código PIN para bloquear la pantalla

En la nueva actualización de la plataforma móvil MetaTrader 4 para iPhone/iPad se ha mejorado el nivel de seguridad. Ahora usted podrá establecer un código PIN o usar Touch ID para restringir el acceso a la aplicación por parte de personas no autorizadas. Si su iPhone o iPad cae en manos ajenas a las suyas, usted podrá tener la certeza de que su cuenta comercial está segura.

Para habilitar la nueva función, active "Bloquear pantalla" en la ventana "Ajustes/Sobre el programa" y marque una combinación de cuatro dígitos.

Actualice su aplicación para comenzar a usar las nuevas posibilidades. ¡La nueva versión de MetaTrader 4 ya está disponible en App Store!

Ah, pues va a venir bien para mayor seguridad
