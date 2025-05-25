Bibliotecas: JSON Serialization and Deserialization (native MQL) - página 18
Hay un fork reescrito del código de este tema (1.12). ¿Lo has comprobado con el original?PD: Tengo el 1.12 original y muy corregido. No recuerdo de dónde salieron las correcciones, probablemente de esta rama.
.
En el último elemento 100 en vez de 800 y el resto están mal también.
En 1.13 sólo se ha añadido 1 línea:
Bueno voy a usar mi propio desensamblador en este caso, porque es 3 veces más rápido. Pero realmente no quiero escribir código separado para cada plantilla.
Creo que puedes parsear algo más simple con JASON, pero tienes que comprobar cuidadosamente que los datos no son sustituidos.
Leí los datos de la primera matriz, por eso lo vi. Después de copiar, no debo haber sustituido b por a en la segunda línea.
Ahora todo está bien.