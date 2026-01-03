Indicadores: Candle Time End and Spread - página 2

VELA
 
Gracias
 
Gran herramienta de información Minimalista y fácil de usar. ¡Gracias y recomendado!
 
Gracias por su excelente indicador.
 
Muy bien. Funcionó a la primera.
 

Lo hice...

 
Gracias, Marcos.
 
Lo uso desde hace años, es perfecto.
 
Marcos #:

Mira en YouTube cómo instalar indicadores en mt5.

O haga clic en candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB), a continuación, abra.

Al abrir Metatrader, haga clic en compilar.

A continuación, vaya a la pantalla del gráfico, ctrl + n y encontrar el indicador, arrástrelo hasta el gráfico.

Sigue sin funcionar.
 
Bethe Goncalves # no deja cambiar el color. y el fondo negro no aparece.
fig_antonio #: De todas formas no funcionaba.

Acabo de instalarlo en mi MT5 y aparentemente funciona con normalidad:



Tienes que describir lo que estás intentando hacer y lo que está fallando para que te puedan ayudar. Incluye mensajes relevantes de la pestaña Journal y capturas de pantalla para que sea más fácil entender el problema.

