Indicadores: Candle Time End and Spread - página 2
Lo hice...
Mira en YouTube cómo instalar indicadores en mt5.
O haga clic en candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB), a continuación, abra.
Al abrir Metatrader, haga clic en compilar.
A continuación, vaya a la pantalla del gráfico, ctrl + n y encontrar el indicador, arrástrelo hasta el gráfico.
Acabo de instalarlo en mi MT5 y aparentemente funciona con normalidad:
Tienes que describir lo que estás intentando hacer y lo que está fallando para que te puedan ayudar. Incluye mensajes relevantes de la pestaña Journal y capturas de pantalla para que sea más fácil entender el problema.
