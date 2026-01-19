Discusión sobre el artículo "Introducción a MQL5 (Parte 14): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados (III)"
Muchas gracias por sus buenos trabajos en estas series MQL5.
Wow, este es el mejor hasta ahora desde que sigo tus artículos. Keep up the good work
me gustaria saber si se puede hacer algo con los articulos.
¡podemos poner en alerta cuando el show sihnal !
Artículo publicado Introducción a MQL5 (Parte 14): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados (III):
En este artículo, adoptaremos un nuevo enfoque al crear indicadores utilizando objetos gráficos de Meta Trader 5. Los objetos gráficos ofrecen flexibilidad adicional, ya que nos permiten crear etiquetas, formas y líneas de tendencia directamente en el gráfico sin necesidad de buffers de indicación. Esta técnica funciona bien para desarrollar indicadores que necesitan componentes gráficos únicos, mostrar patrones e identificar niveles de precios importantes.
Crearemos un indicador que se asemeje a los Patrones Armónicos para implementar esto. La lógica que utilizaremos puede modificarse para identificar y representar diferentes patrones armónicos, aunque no nos centraremos en ninguno en particular (como Gartley, Bat o Butterfly). En lugar de crear un detector de patrones armónicos completamente efectivo, el objetivo principal es aprender a usar objetos gráficos en MQL5 para desarrollar indicadores. En la Parte 9 de esta serie, vimos cómo crear y trabajar con objetos como líneas de tendencia, rectángulos y etiquetas en MQL5, donde abordamos por primera vez el uso de objetos gráficos. Basándonos en ese conocimiento, este artículo lo aplicará al desarrollo de indicadores. Al finalizar, tendrá una comprensión sólida de cómo desarrollar indicaciones visuales únicas trabajando con elementos del gráfico de forma dinámica.
En este artículo aprenderás:
Autor: Israel Pelumi Abioye