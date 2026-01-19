Discusión sobre el artículo "Introducción a MQL5 (Parte 14): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados (III)"

Introducción a MQL5 (Parte 14): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados (III):

Aprenda a construir un indicador de patrón armónico en MQL5 utilizando objetos gráficos. Descubra cómo detectar puntos de oscilación, aplicar retrocesos de Fibonacci y automatizar el reconocimiento de patrones.

En este artículo, adoptaremos un nuevo enfoque al crear indicadores utilizando objetos gráficos de Meta Trader 5. Los objetos gráficos ofrecen flexibilidad adicional, ya que nos permiten crear etiquetas, formas y líneas de tendencia directamente en el gráfico sin necesidad de buffers de indicación. Esta técnica funciona bien para desarrollar indicadores que necesitan componentes gráficos únicos, mostrar patrones e identificar niveles de precios importantes.

Crearemos un indicador que se asemeje a los Patrones Armónicos para implementar esto. La lógica que utilizaremos puede modificarse para identificar y representar diferentes patrones armónicos, aunque no nos centraremos en ninguno en particular (como Gartley, Bat o Butterfly). En lugar de crear un detector de patrones armónicos completamente efectivo, el objetivo principal es aprender a usar objetos gráficos en MQL5 para desarrollar indicadores. En la Parte 9 de esta serie, vimos cómo crear y trabajar con objetos como líneas de tendencia, rectángulos y etiquetas en MQL5, donde abordamos por primera vez el uso de objetos gráficos. Basándonos en ese conocimiento, este artículo lo aplicará al desarrollo de indicadores. Al finalizar, tendrá una comprensión sólida de cómo desarrollar indicaciones visuales únicas trabajando con elementos del gráfico de forma dinámica.

En este artículo aprenderás:

  • Cómo crear un indicador personalizado utilizando objetos de gráficos de MetaTrader 5 en lugar de depender de buffers y gráficos.
  • Comprender la estructura de los patrones armónicos y cómo se identifican en la acción del precio.
  • Cómo detectar puntos de oscilación clave en el mercado para formar posibles patrones armónicos.
  • Uso de niveles de retroceso de Fibonacci para validar la formación de patrones.
  • Cómo dibujar formas geométricas mediante programación (como triángulos y líneas) para visualizar patrones en el gráfico.
  • Cómo filtrar patrones no válidos para mejorar la precisión en las señales comerciales.


Autor: Israel Pelumi Abioye

 
Muchas gracias por sus buenos trabajos en estas series MQL5.
 
Simon Simson #:
Muchas gracias por su buen trabajo en estas series MQL5 .
Hola Simon.
Gracias por sus amables palabras.
 
Wow, este es el mejor hasta ahora desde que sigo tus artículos. Keep up the good work
 
Oluwatosin Mary Babalola #:
Wow, este es el mejor hasta ahora desde que sigo tus artículos. Sigan así
Gracias.
 

me gustaria saber si se puede hacer algo con los articulos.

¡podemos poner en alerta cuando el show sihnal !

 
Louai Habiche #:

me gustaria saber si me pueden ayudar con el tema de los articulos.

¡podemos poner en alerta cuando el show sihnal !

Hola, Gracias por sus amables palabras. es posible hacerlo mediante el uso de "PlaySound()" función

