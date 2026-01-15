Discusión sobre el artículo "Algoritmo de optimización de la fuerza central — Central Force Optimization (CFO)"
Artículo publicado Algoritmo de optimización de la fuerza central — Central Force Optimization (CFO):
La fuerza de atracción se calcula usando reglas similares a la ley de gravitación universal de Newton. Esta depende de la diferencia de "peso" entre las muestras (diferencia de calidad de las soluciones) y de la distancia entre ellas. Una muestra con un valor alto de la función de aptitud atrae fuertemente a las muestras cercanas con valores bajos, pero influye débilmente en las muestras distantes. Bajo la acción de estas fuerzas, cada muestra recibe una aceleración y comienza a moverse. Las muestras más pequeñas y "ligeras" se precipitan hacia las más pesadas, como si las bolas rodaran ladera arriba hacia las cumbres. A cada paso del algoritmo, las muestras recalculan las fuerzas de atracción y ajustan su movimiento. Si una muestra intenta salir de la zona de búsqueda, se activará un mecanismo de reflexión: imagine que hay un muro en el borde de la zona y la muestra rebota y vuelve a la zona permitida.
Con el tiempo, las muestras empiezan a acumularse alrededor de los puntos altos del paisaje. La mayoría de ellos se concentran alrededor de las zonas más prometedoras y, con cada iteración, son cada vez más precisas a la hora de determinar la posición de los cimas. Lo ideal es que, si se da tiempo suficiente al algoritmo, todas las muestras se reúnan en torno al máximo global, es decir, el punto más alto de todo el paisaje.
La peculiaridad del CFO es que se trata fundamentalmente de un algoritmo determinista: si se ejecuta dos veces con la misma distribución inicial de muestras, dará el mismo resultado. Esto lo distingue de muchos otros algoritmos metaheurísticos que se basan en la aleatoriedad.
Autor: Andrey Dik