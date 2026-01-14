Demo
Hola, he publicado una nueva versión de mi producto en MT4, pero la versión anterior no se ha convertido en demo editable como esperaba. ¿Podrían indicarme cómo proceder para subir mi archivo demo?
Cesar Jose Perez Beltran:
En el Market no está permitido subir versiones "limitadas" hechas por el autor.
La plataforma genera automáticamente la demo de la última versión y funciona únicamente en el Probador. Si se sube una versión limitada manualmente se estaría incumpliendo las normas.
Vale la pena revisar las reglas del Market para evitar problemas y entender mejor cómo funciona. https://www.mql5.com/es/market/rules
IV. Productos #
9. Queda terminantemente prohibido limitar la funcionalidad valiéndose para ello de una supuesta versión demo. Para mostrar todas las posibilidades de los Productos de pago (incluyendo los paneles comerciales y las aplicaciones informativas o analíticas), los vendedores pueden:
- colocar un vídeo en la descripción,
- ofrecer a los compradores la posibilidad de alquilar el producto por un mes por una pequeña suma,
- ofrecer los resultados del monitoreo de los asesores en el servicio "Señales".
Reglas de compra de robots comerciales y indicadores en el Mercado
- www.mql5.com
Disposiciones generales y reglas de uso del Servicio Market
