Discusión sobre el artículo "Técnicas de remuestreo para la evaluación de predicciones y clasificaciones en MQL5"
Artículo publicado Técnicas de remuestreo para la evaluación de predicciones y clasificaciones en MQL5:
El rendimiento de los modelos de aprendizaje automático se evalúa normalmente en dos fases distintas: el entrenamiento con un conjunto de datos y la prueba con otro. Sin embargo, en situaciones en las que la recopilación de múltiples conjuntos de datos puede resultar poco práctica debido a restricciones de recursos o limitaciones logísticas, es necesario emplear enfoques alternativos.
Uno de estos métodos consiste en utilizar técnicas de remuestreo para evaluar el rendimiento de los modelos de predicción o clasificación. Se ha demostrado que este enfoque proporciona resultados fiables a pesar de sus posibles inconvenientes. En este artículo, exploraremos una metodología novedosa para evaluar la calidad de los modelos que utiliza un único conjunto de datos como conjuntos de entrenamiento y validación. La razón principal para aplicar estos métodos es la disponibilidad limitada de datos para realizar pruebas.
Por lo tanto, los profesionales deben emplear sofisticados algoritmos de remuestreo para producir métricas de rendimiento comparables a las generadas por enfoques más sencillos. Estas técnicas requieren importantes recursos computacionales y pueden introducir complejidad en los procesos de desarrollo de modelos. A pesar de esta compensación, el empleo de estrategias de evaluación basadas en el remuestreo puede resultar valioso en determinados contextos en los que los beneficios superan a los costes.
Autor: Francis Dube