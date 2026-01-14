Discusión sobre el artículo "Ondas triangulares y de sierra: herramientas para el tráder"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Ondas triangulares y de sierra: herramientas para el tráder:
Cuando hablamos de ondas, lo primero que imaginamos son ondas sinusoidales. Estas pueden utilizarse para modelar y describir oscilaciones de naturaleza muy diversa. Esto incluye los ciclos del mercado.
Cuando se trata de análisis de ondas, inmediatamente nos viene a la mente la Teoría de ondas de Elliott. Según dicha teoría, el precio se mueve cíclicamente: primero hay un movimiento de impulso (onda de crecimiento) y luego una corrección (onda de descenso). Estos movimientos forman una estructura fractal en la que cada onda mayor está formada por ondas menores. Estas, a su vez, se componen de otras aún más pequeñas.
Así pues, tanto las ondas sinusoidales como las ondas de Elliott suponen dos conceptos diferentes, pero ambos están relacionados con la idea de periodicidad y repetición de procesos. A primera vista, parece que todas estas teorías sobre las ondas han sido estudiadas y probadas desde hace mucho tiempo, y que ya es imposible aportar algo nuevo. Pero esta impresión resulta engañosa, siempre se puede construir un edificio nuevo sobre cimientos viejos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Autor: Aleksej Poljakov