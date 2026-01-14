Discusión sobre el artículo "Ondas triangulares y de sierra: herramientas para el tráder"

Artículo publicado Ondas triangulares y de sierra: herramientas para el tráder:

Uno de los métodos de análisis técnico es el análisis de ondas. En este artículo nos ocuparemos de las ondas triangulares y de sierra. Usando estas ondas como base, podemos construir varios indicadores técnicos, con la ayuda de los cuales se puede analizar el movimiento de los precios en el mercado.

Cuando hablamos de ondas, lo primero que imaginamos son ondas sinusoidales. Estas pueden utilizarse para modelar y describir oscilaciones de naturaleza muy diversa. Esto incluye los ciclos del mercado.

Cuando se trata de análisis de ondas, inmediatamente nos viene a la mente la Teoría de ondas de Elliott. Según dicha teoría, el precio se mueve cíclicamente: primero hay un movimiento de impulso (onda de crecimiento) y luego una corrección (onda de descenso). Estos movimientos forman una estructura fractal en la que cada onda mayor está formada por ondas menores. Estas, a su vez, se componen de otras aún más pequeñas.

Así pues, tanto las ondas sinusoidales como las ondas de Elliott suponen dos conceptos diferentes, pero ambos están relacionados con la idea de periodicidad y repetición de procesos. A primera vista, parece que todas estas teorías sobre las ondas han sido estudiadas y probadas desde hace mucho tiempo, y que ya es imposible aportar algo nuevo. Pero esta impresión resulta engañosa, siempre se puede construir un edificio nuevo sobre cimientos viejos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.


