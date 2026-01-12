Discusión sobre el artículo "Introducción a MQL5 (Parte 13): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados (II)"
Hola Isreal,
Gracias por el blog, el tiempo y el esfuerzo.
Me gustaría preguntarte sobre tu código de indicador personalizado Heikin Ashi.
Sobre la fórmula Heikin Ashi Open :
// HEIKIN ASHI OPEN FORMULA
HA_Open[i] = (HA_Open[i - 1] + HA_Close[i - 1]) / 2.0;
Como no has calculado el HA_Open[i - 1). ¿No sería 0?
Mi sugerencia :
if (i == 1){
HA_Open[i] = (open[i - 1] + close[i - 1])/2.0; // En la primera barra de HA solo usa los datos normales de apertura/cierre
}
else{
// FÓRMULA DE APERTURA HEIKIN ASHI
HA_Open[i] = (HA_Open[i - 1] + HA_Close[i - 1]) / 2.0;
}
En la fórmula Heikin Ashi Open :
// HEIKIN ASHI OPEN FORMULA
HA_Open[i] = (HA_Open[i - 1] + HA_Close[i - 1]) / 2.0;
Como no has calculado el HA_Open[i - 1). ¿No sería 0?
Mi sugerencia :
if (i == 1){
HA_Open[i] = (open[i - 1] + close[i - 1])/2.0; // En la primera barra de HA utiliza los datos normales de apertura/cierre
}
else{
// FÓRMULA DE APERTURA HEIKIN ASHI
HA_Open[i] = (HA_Open[i - 1] + HA_Close[i - 1]) / 2.0;
}
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Introducción a MQL5 (Parte 13): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados (II):
¡Bienvenidos de nuevo a nuestra serie MQL5! La parte 12 de esta serie exploró los fundamentos de la creación de indicadores personalizados en MQL5. Creamos un indicador de media móvil desde cero, implementando su lógica manualmente en lugar de depender de funciones integradas. A continuación, ampliamos estos conocimientos transformándolos en una media móvil en formato de velas, mostrando cómo manipular elementos gráficos dentro de un indicador.
Partiendo de esa base, este artículo presentará conceptos más interesantes sobre el desarrollo de indicadores. Como siempre, utilizaremos un enfoque basado en proyectos para asegurarnos de que comprendas los temas poniéndolos en práctica. La creación de un indicador Heikin Ashi y el cálculo de una media móvil utilizando sus datos serán los objetivos principales. Una vez creados estos indicadores, desarrollaremos un asesor experto que incorpore los indicadores Heikin Ashi y de medias móviles. Incluso aquellos que sean nuevos en MQL5 pueden seguirlo, ya que se trata de un artículo apto para principiantes. Para ayudarle a comprender no solo cómo funciona la implementación, sino también por qué es necesario cada paso, se explicará detalladamente cada línea de código.
Este artículo tratará sobre una estrategia que tiene fines exclusivamente educativos. No pretende ser una estrategia comercial que garantice el éxito ni un asesoramiento financiero. Antes de utilizar estrategias en operaciones reales, pruébalas siempre en un entorno sin riesgos.
Autor: Israel Pelumi Abioye