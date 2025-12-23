Discusión sobre el artículo "Introducción a las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic)"
Introducción a las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic):
Muchas aplicaciones del mundo real implican problemas de clasificación binaria, en los que las instancias pertenecen a una de dos clases mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Un ejemplo frecuente de este escenario se da cuando se define una única clase objetivo y cada instancia se clasifica como miembro de esta clase o como su complemento. Consideremos, por ejemplo, la clasificación de señales de radar, en la que un contorno detectado en una pantalla se clasifica como un tanque (la clase objetivo) o como un objeto que no es un tanque. Del mismo modo, una transacción con tarjeta de crédito puede clasificarse como fraudulenta (la clase objetivo) o legítima.
Esta formulación específica del problema de clasificación binaria, caracterizada por la identificación de una única clase objetivo, constituye la base para el análisis posterior. En lugar de asignar explícitamente instancias a una de dos clases distintas, el enfoque adoptado aquí se centra en determinar si una instancia pertenece a la clase objetivo designada. Aunque la terminología empleada, que hace referencia al «objetivo» y su complemento, puede evocar connotaciones militares, el concepto es ampliamente aplicable. La clase objetivo puede representar diversas entidades, como un tumor maligno, una operación financiera exitosa o, como se mencionó anteriormente, una transacción fraudulenta con tarjeta de crédito. La característica esencial es la dualidad entre la clase de interés primario y todas las demás posibilidades.
Autor: Francis Dube