Discusión sobre el artículo "Algoritmo de optimización de neuroboides — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA)"
Artículo publicado Algoritmo de optimización de neuroboides — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA):
Imagine que pasea por un jardín después de una tormenta. Las lombrices de tierra se pueden encontrar por todas partes: criaturas simples con sistemas nerviosos primitivos. No son capaces de pensar como nosotros, pero de algún modo encuentran su camino en terrenos difíciles, evitan los peligros, encuentran comida y compañeros. Sus diminutos cerebros solo tienen unos pocos miles de neuronas y, sin embargo, existen desde hace millones de años. Así nació la idea de los neuroboides.
¿Y si combinamos la sencillez de un gusano con el poder de la inteligencia colectiva? En la naturaleza, los organismos más simples logran resultados increíbles cuando actúan juntos: las hormigas construyen colonias complejas, las abejas resuelven problemas de optimización al recolectar néctar y las bandadas de pájaros forman estructuras dinámicas complejas sin control centralizado.
Mis neuroboides serían como estas lombrices. Todo el mundo tiene su propia red neuronal, no una arquitectura masiva con millones de parámetros, sino unas pocas neuronas de entrada y salida. No conocen todo el espacio de búsqueda, sino que solo ven su entorno local. Cuando una lombriz encuentra un terreno fértil y rico en nutrientes, las demás acuden ahí. Pero estas no se limitan a seguirlos ciegamente: cada una mantiene su propia individualidad, su propia estrategia para viajar. Mis neuroboides no necesitan conocer las matemáticas de la optimización al completo. sino que aprenden solos, por ensayo y error. Cuando uno encuentra una buena solución, los demás no se limitan a copiar sus coordenadas, sino que aprenden a entender por qué esa solución es positiva y cómo llegar a ella a su manera.
Autor: Andrey Dik