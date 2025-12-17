Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 10): Desarrollo de la estrategia Trend Flat Momentum"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 10): Desarrollo de la estrategia Trend Flat Momentum:
La estrategia Trend Flat Momentum está diseñada para capturar las tendencias del mercado combinando un sencillo sistema de cruce de medias móviles con un sólido filtrado del impulso. La idea central es generar señales de compra cuando una media móvil rápida cruza por encima de una media móvil más lenta, lo que sugiere una tendencia alcista, al tiempo que se confirma la señal con indicadores de impulso, que son un RSI y dos valores diferentes de CCI. Por el contrario, se señala una operación corta cuando la media móvil rápida supera a la media móvil lenta y los indicadores de impulso confirman condiciones bajistas. Los ajustes del indicador son:
En cuanto a la estrategia de salida, colocaremos el stop loss en el mínimo anterior para una operación larga y en el máximo anterior para una operación corta. La toma de ganancias se realizará a un nivel predeterminado, a 300 puntos del precio de entrada. Este enfoque multifacético ayudará a filtrar las señales falsas y tiene como objetivo mejorar la calidad de las entradas comerciales, garantizando que la dirección de la tendencia y el impulso estén alineados. En resumen, la siguiente visualización muestra el plan estratégico simplificado.
Autor: Allan Munene Mutiiria