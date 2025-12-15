Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 9): Creación de un asesor experto para la estrategia de ruptura asiática"
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 9): Creación de un asesor experto para la estrategia de ruptura asiática:
Para crear el programa, diseñaremos un enfoque que aproveche el rango de precios clave formado durante la sesión bursátil asiática. El primer paso será definir el cuadro de sesión capturando el máximo más alto y el mínimo más bajo dentro de una ventana de tiempo específica, normalmente entre las 23:00 y las 03:00 hora media de Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT). Sin embargo, estos horarios son totalmente personalizables para adaptarse a sus necesidades. Este rango definido representa el área de consolidación desde la que esperamos una ruptura.
A continuación, estableceremos niveles de ruptura en los límites de este rango. Colocaremos una orden de compra stop pendiente ligeramente por encima de la parte superior del recuadro si las condiciones del mercado confirman una tendencia alcista, utilizando una media móvil (como una media móvil de 50 períodos) para confirmar la tendencia. Por el contrario, si la tendencia es bajista, colocaremos una orden de venta stop justo por debajo del fondo del recuadro. Esta configuración dual garantizará que nuestro Asesor Experto esté listo para capturar movimientos significativos en cualquier dirección tan pronto como el precio se dispare.
La gestión de riesgos es un componente fundamental de nuestra estrategia. Integraremos órdenes stop-loss justo fuera de los límites del rango para protegernos contra falsas rupturas o reversiones, mientras que los niveles de take-profit se determinarán en función de una relación riesgo-recompensa predefinida. Además, implementaremos una estrategia de salida basada en el tiempo que cerrará automáticamente cualquier operación abierta si permanece activa más allá de una hora de salida designada, como las 13:00 GMT. En general, nuestra estrategia combina la detección precisa de rangos basada en sesiones, el filtrado de tendencias y una sólida gestión de riesgos para crear un asesor experto capaz de capturar movimientos significativos en el mercado. En pocas palabras, aquí hay una visualización de toda la estrategia que queremos implementar.
Autor: Allan Munene Mutiiria