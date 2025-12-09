Las operaciones financieras están limitadas. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
ovilarino:Ese mensaje es un aviso automático del sistema cuando hay alguna limitación o verificación pendiente en la cuenta. Desde el foro no tenemos acceso a información financiera ni podemos quitar bloqueos; solo el soporte oficial puede hacerlo.
Entiendo que resulte molesto que responda primero el bot, pero es el canal establecido y ellos son quienes pueden revisar el caso. Te recomiendo insistir por el servicio técnico y aportar cualquier dato que pidan para agilizarlo.
nadie se contacta para solucionar esto. solo ponen el robot a y tomar el saco.