Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 13): Herramienta RSI Sentinel"
Gracias Chris una vez más por sus artículos bien pensados y útiles. Muy apreciado como una plantilla para mí modificar. También aprecio su pensamiento erudito y aplicaciones prácticas. Para mí tuve problemas con EvaluateSignalsAndPrint , está escrito que la función devuelve Error Copying Compete close data for evaluation . El último error es '4003' . No soy lo suficientemente inteligente como para averiguar por qué cuando se utiliza la variable WHOLE_ARRAY la función falla . Para mí, si reemplazo el 'WHOLE_ARRAY en el copyclose con un recuento de las barras cerradas puedo obtener un retorno 'Backtest Signal Evaluation' . Por cierto, estoy en una zona horaria extraña GMT +13 y a veces tengo problemas con las fechas y horas locales y del servidor, pero tal vez esto pueda ayudar a alguien.
Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 13): Herramienta RSI Sentinel:
La divergencia RSI ocurre cuando el índice de fuerza relativa (Relative Strength Index, RSI) se mueve en una dirección diferente al precio del activo, lo que indica un posible cambio en el impulso del precio. Este contraste entre el RSI y la acción del precio es un indicador clave que los traders utilizan para anticipar reversiones del mercado o continuaciones de tendencias. Normalmente, el RSI sigue el impulso del precio, confirmando así las tendencias predominantes. Sin embargo, cuando aparece la divergencia, revela una discrepancia que a menudo precede a un movimiento de precios significativo. Reconocer estas señales de forma temprana puede ser crucial para cronometrar entradas y salidas del mercado.
En el contexto de la divergencia del RSI, hay dos tipos principales
1. Divergencia regular del RSI
La divergencia regular del RSI generalmente se considera una señal de reversión. Indica que la tendencia actual está perdiendo fuerza y podría estar a punto de revertirse.
Se produce cuando el precio forma un mínimo más bajo mientras que el RSI forma un mínimo más alto. Esto sugiere que, aunque el precio está bajando, el impulso está empezando a cambiar hacia arriba, lo que indica una posible reversión a una tendencia alcista.
Figura 1. Divergencia alcista
Autor: Christian Benjamin