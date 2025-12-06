Necesito ayuda para darle unos matices a mi EA

Hola a todos tengo una duda que quiero resolver cuanto antes , cual es la mejor IA actualmente para analicis de trading , especialmente para el analicis de EA tengo un proyecto y me gustaria que una IA bien calificada me diera sujerencias , ya e probado con ChatGPT , Deep Seek y Copilot y quiero saver que IA me recomendarian para poder analizar mi EA
 
Blenier:

Reflexión: ¿Vale la pena usar generadores de EAs o ChatGPT para codificar?

Miguel Angel Vico Alba, 2025.03.16 23:42

Si estás usando herramientas como ChatGPT, fxDreema, EA Builder, Strategy Quant, ForexEAdvisor, Molanis, entre muchas otras, probablemente pienses que estás ahorrando tiempo.

La realidad es que terminarás gastando mucho más intentando corregir los errores que si hubieras aprendido MQL4/5 desde el inicio.

El problema es que estos generadores crean código sin entender realmente la lógica detrás.

El resultado es un código lleno de errores:

  • Mezcla de MT4 y MT5 (MQL4/5).
  • Múltiples funciones OnCalculate/OnTick. ¡Incluso OnInit! ¿Hola? 😅
  • Buffers mal inicializados.
  • Llamadas a funciones inexistentes.
  • Uso incorrecto de identificadores y valores.
  • Falta de ajuste de dígitos.
  • Errores de compilación, y así hasta el infinito.

En muchos casos, ni siquiera verifican códigos de retorno ni manejan errores correctamente.

Si no has aprendido MQL4/5, no hay un lenguaje común para comunicarnos. Si te decimos lo que necesitas, no puedes codificarlo. Si te damos el código, no sabes cómo integrarlo.

Si realmente quieres un EA funcional y sin errores, aprende MQL4/5 y hazlo bien desde el inicio.

Recomendación final: Dado que MT4 (MQL4) está obsoleto y actualmente se está dejando de lado (ya cumplió su propósito), recomiendo encarecidamente que te enfoques en MQL5 (MT5), que es el futuro y ofrece muchas más ventajas y funcionalidades.

