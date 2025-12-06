Necesito ayuda para darle unos matices a mi EA
- como agregar un expert advisor a un servidor
- Cualquier pregunta de los recién llegados sobre MQL4 y MQL5, ayuda y discusión sobre algoritmos y códigos
- vps
Foro sobre el trading, sistemas de trading automáticos y simulación de estrategias comerciales.
Reflexión: ¿Vale la pena usar generadores de EAs o ChatGPT para codificar?
Miguel Angel Vico Alba, 2025.03.16 23:42
Si estás usando herramientas como ChatGPT, fxDreema, EA Builder, Strategy Quant, ForexEAdvisor, Molanis, entre muchas otras, probablemente pienses que estás ahorrando tiempo.
La realidad es que terminarás gastando mucho más intentando corregir los errores que si hubieras aprendido MQL4/5 desde el inicio.
El problema es que estos generadores crean código sin entender realmente la lógica detrás.
El resultado es un código lleno de errores:
- Mezcla de MT4 y MT5 (MQL4/5).
- Múltiples funciones OnCalculate/OnTick. ¡Incluso OnInit! ¿Hola? 😅
- Buffers mal inicializados.
- Llamadas a funciones inexistentes.
- Uso incorrecto de identificadores y valores.
- Falta de ajuste de dígitos.
- Errores de compilación, y así hasta el infinito.
En muchos casos, ni siquiera verifican códigos de retorno ni manejan errores correctamente.
Si no has aprendido MQL4/5, no hay un lenguaje común para comunicarnos. Si te decimos lo que necesitas, no puedes codificarlo. Si te damos el código, no sabes cómo integrarlo.
Si realmente quieres un EA funcional y sin errores, aprende MQL4/5 y hazlo bien desde el inicio.
- Manual de referencia MQL5: La biblia de MQL5.
- Guía de algotrading: Por el momento en inglés (posiblemente se traduzca en el futuro).
- Sección Artículos: Aquí podrás encontrar todo tipo de información para todos los niveles de programación, desde manuales para principiantes hasta recursos más avanzados.
- Sección CodeBase: Aquí encontrarás miles de ejemplos de código gratuitos.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso