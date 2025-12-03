Discusión sobre el artículo "Algoritmo de optimización del billar — Billiards Optimization Algorithm (BOA)"
Artículo publicado Algoritmo de optimización del billar — Billiards Optimization Algorithm (BOA):
El BOA es un método de optimización inspirado en el juego del billar. Su esencia es la siguiente: imagine que está buscando la mejor solución a algún problema, lo que, en la terminología del billar, sería como intentar meter la bola en la tronera. Hay 8 troneras en la mesa de billar, además de muchas bolas. Al principio del algoritmo, se crea un grupo de soluciones aleatorias (población). Estas decisiones serían las bolas en una mesa de billar. Para cada solución, se calcula el valor de la función objetivo para determinar su calidad.
En cada iteración del algoritmo, las ocho mejores soluciones de la población se convierten en "troneras" (objetivos a los que aspirar). Las demás soluciones se tratan como bolas que deben dirigirse a estas troneras. Para cada bola (solución), se selecciona al azar una de las troneras (mejores soluciones). A continuación, se calcula una nueva posición de la bola, es decir, una nueva solución que se mueve en la dirección de la tronera seleccionada. Si la nueva posición de la bola da un mejor valor de la función objetivo, la bola se moverá a la nueva posición, y si no, se quedará donde está.
Autor: Andrey Dik