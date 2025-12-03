Dudas sobre redes neuronales en MQL5 y Python

Hola a todos, me he interesado acerca de las redes neuronales y las aplicaciones de estas en asesores expertos, pero he visto en artículos de la comunidad en cual utilizan python con mql5 en lugar de mql5 únicamente; Consulte en una herramienta de IA acerca de este tema acerca y presenta múltiples ventajas implementar python con mql5 por ejemplo la facilidad de desarrollo al utilizar modelos existentes y acceso a librerías como TensorFlow y PyTorch. Pero tengo mis dudas acerca de esta implementación:

  1. El uso de sockets, bases de datos y otros como comunicación con Python y mql5 que tan factible es a la hora desplegarlo en un VPS que ofrece metatrader
  2. Que tan grande es la demanda computacional de integrar mql5 y Python ya sea para la optimización o entrenamiento (no dispongo de muchos recursos computacionales pero poseo lo suficiente para adquirir los servicios de  MQL5 Cloud Network )
  3. Es mas fácil de programar las redes neuronales con python que únicamente con MQL5?
Quedo atento a sus comentarios acerca de estas dudas.
