Discusión sobre el artículo "Introducción a MQL5 (Parte 12): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados"
Gracias por el esfuerzo. Isreal. Se lo agradezco.
Me gustaría comentar en esta parte de la serie para personalizar el indicador.
No utilizaste el prev_calculated. Eso significa que para cada tick en ejecución
tu código recalcularía cada barra calculada anterior otra vez.
dhermanus personalizar indicador.Hola.
No utilizaste el prev_calculated. Eso significa que para cada tick en ejecución
tu código recalcularía cada barra calculada anterior otra vez.
No utilizaste el prev_calculated. Eso significa que para cada tick en ejecución
tu código recalcularía cada barra calculada anterior otra vez.
Su comentario es muy apreciada, voy a mirar en eso.
Gracias.
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Introducción a MQL5 (Parte 12): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados:
¡Bienvenido nuevamente a nuestra serie MQL5! Hasta ahora, hemos cubierto mucho, incluido el manejo de indicadores integrados, la creación de asesores expertos, la exploración de conceptos fundamentales de MQL5 y la puesta en práctica de nuestro conocimiento a través de proyectos prácticos. Es hora de avanzar aprendiendo cómo crear un indicador personalizado desde cero. Obtendremos una comprensión más profunda de cómo funcionan los indicadores internamente, lo que nos permitirá tener un control total sobre su funcionamiento y diseño en lugar de depender de funciones integradas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crean la media móvil o el MACD, dos de los indicadores integrados en MQL5? Si no existieran funciones como iRSI o iMA, ¿aún se podrían crear indicadores?
Utilizando un enfoque basado en proyectos, dividiremos el proceso en dos partes principales. Primero, sin utilizar la función iMA, construiremos un indicador de media móvil completamente desde cero. A continuación, iremos un paso más allá y transformaremos la media móvil de la forma de línea convencional a una indicación de estilo vela. Además, este método práctico abrirá nuevas vías para desarrollar herramientas comerciales que se adapten específicamente a sus necesidades.
Autor: Israel Pelumi Abioye