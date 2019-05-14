¿Está a la venta en algún sitio la inteligencia artificial para crear EAs?
Pavel Malyshko:Consulte el tema de aprendizaje automático.
Hola! Me pregunto cómo funciona todo, es decir, EAs con inteligencia artificial ...
Quiero saber cómo funciona, cuánta cobertura hay de todo tipo de factores del mercado que los EAs pueden tener en cuenta...
Creo que hay expertos en el tema. No es un tema fácil de buscar en Internet, por eso pregunto aquí)
Los enfoques son diferentes, con distintos grados de locura).
Sber ya ha realizado una operación de 2.000 millones con su IA
Alexey Volchanskiy:A menudo he oído decir a los informáticos que una gran empresa puede hacer todo lo que necesita. Y traté de explicar que el comercio no es un área en la que simplemente se contrata a gente inteligente y se construye una máquina de imprimir dinero. No lo entienden), y ese es el resultado.
Alexey Volchanskiy:Tal vez necesiten ayuda.
Alexey Volchanskiy:
No coleccione chismes. Esos 2.000 millones se arreglaron con otra persona. Y decían que era la IA la que lo perdía en las cartas.
La inteligencia artificial no puede vender porque es una persona. Se puede vender como una marioneta astutamente algoritmizada. Pero, en lo que respecta al comercio, no he visto ninguno.
Buena pregunta. Dónde comprar algunos cerebros))
Реter Konow:
La inteligencia artificial no puede venderse como una persona. Se puede vender una marioneta astutamente algoritmizada. Pero, en lo que respecta al comercio, no he visto ninguno.
La inteligencia artificial no puede venderse como una persona. Se puede vender una marioneta astutamente algoritmizada. Pero, en lo que respecta al comercio, no he visto ninguno.
De hecho, hay una web de un promotor ruso...si se permite lanzar enlaces aquí y el moderador me lo permite...para que podáis mirar...si el moderador no lo permite, pues no lo haré).
cómo se realiza el autoaprendizaje, la cobertura de todo tipo de factores del mercado que un EA puede tener en cuenta ...
No dudo que haya expertos en el tema, no es un tema fácil de buscar en Internet, por eso pregunto aquí)