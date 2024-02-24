Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3361
Yo apoyo))))) Por cierto, empiezo a las 20-00, desde Krasnoyarsk)))))
No puedo comer estas ensaladas, estoy en coma alimentario y no puedo parar de comerlas. Y estos sandwiches con chavicha y caviar.
¿Cómo hacer visibles los argumentos de una función en google labs?
https://stackoverflow.com/questions/77753191/make-a-pop-up-window-with-function-arguments-in-the-google-collaboratory-like-in
ctrl+espacio
Ooh, funcionó...
¿Dónde está escrito, dónde está esta ayuda?
Arriba herramientas->combinaciones de teclas, debería estar ahí en alguna parte.
He mirado dos veces y no la he visto.
¿Has probado a dejar el código funcionando durante mucho tiempo? Un par de días por ejemplo...
¿No te dejan KO?
No, no he tenido tal tarea.Si lo dejas funcionando un rato sin hacer nada, el núcleo computacional se apaga definitivamente.
Sí, ya lo leí.
¿Cuánto tiempo pueden funcionar los portátiles con Colab? comunicación
Colab da prioridad al cálculo interactivo. El tiempo de ejecución expirará si permanece inactivo.
En la versión gratuita de Colab, los portátiles pueden funcionar durante un máximo de 12 horas, en función de la disponibilidad y de tus patrones de uso. Colab Pro, Pro+ y Pay As You Go ofrecen una mayor disponibilidad de recursos informáticos en función del saldo de tus unidades informáticas.
Por lo general, los portátiles pueden funcionar durante un máximo de 12 horas, dependiendo de la disponibilidad y de sus patrones de uso. Puede esperar que el servidor deje de funcionar si agota las unidades informáticas disponibles en los planes Pro, Pro+ o Pay As You Go.
Colab Pro+ admite la ejecución continua de código durante un máximo de 24 horas si dispone de suficientes unidades de computación. Los tiempos de inactividad sólo se aplican si finaliza la ejecución de código.
Puede relajar por completo las restricciones de tiempo de ejecución y los tiempos de inactividad adquiriendo una máquina virtual dedicada en GCP Marketplace .
Sobre el tema de las interpretaciones de OOS.
A la derecha, el OOS es excelente; a la izquierda, muy malo. No está claro cómo evaluar esta "solidez". 6K posiciones no solapadas.