Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3274
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
por cierto, ¿qué acciones dan lugar a un saldo negativo en el curso?
No tienes por qué preocuparte.
Es cuando retiras más de la cantidad depositada ;)
y como el margen aún no es cero, se sigue operando (¡¡¡gratis!!!), raro ¿no? ;)))
muchas posiciones en el lote que comen swap con el tiempo
muchas posiciones en la cerradura que se comen el intercambio con el tiempo.
Compárelo con el resultado anterior.
Se llama matemática financiera.
si tus matemáticas son buenas, entonces el swap está más o menos fuera de juego (contabilizado).
comparar con el resultado anterior
Esto no es interesante. O escribes sobre el tema o al menos algo sustancioso, o vas a por los resúmenesA nadie le interesa leer eso.
No es interesante. O escribes sobre el tema, o al menos algo sustancioso, o vas a por los resúmenes
Yo escribí sobre el tema.
tester grail ¿por qué hablas de eso?
Ya lo dije arriba, no hagas pips.
las operaciones deben ser de una semana, digamos.
entonces será interesante de leer.
Además, usted mismo mencionó mi saldo negativo, por lo que respondí.
y tu deberias ir a comprar ropa interior, no yo.
Estoy bien ;))))
Estaba en el tema.
tester grail ¿por qué te metes?
He dicho más arriba, no hacer pips.
las operaciones deben ser de una semana, digamos
entonces será interesante leer.Además, usted mismo mencionó mi saldo negativo, por lo que respondí.
De acuerdo, Maestro.
empieza a escribir tus memorias sobre cómo jodiste forex y véndelas, no te desperdicies.
¿Por qué?
Es un hobby, solo para ti.
Además, el objetivo de aumentar su depósito 1000 veces no se ha alcanzado todavía.
¿Por qué?
Es un hobby, puramente para mí.
Además, aún no se ha alcanzado el objetivo de multiplicar por 1.000 el depósito.
Por alguna razón, crees que tu hobby es el más emocionante.
por alguna razón crees que tu afición es la más fascinante.
Tienes razón.
A cada uno lo suyo.
Pero a mí también me interesa YO.
Pero ¿por qué voy a pisar el mismo rastrillo?
En este caso, el resultado de la investigación es positivo, y con mucho gusto me uniré a los expertos establecidos en este campo.
Sin embargo, los errores de pensamiento son visibles a simple vista.
y realmente quiero que vaya en la dirección correcta para lograr el resultado esperado en un corto período de tiempo.
sobre los ansables de estrategias
https://buildalpha.wordpress.com/2018/11/20/buildalpha-ensemble-strategies-reduce-overfitting-by-combining-strategies/
----------------------------------------
Así que todo lo que necesitas es una métrica de reentrenamiento de estrategias para saber si una estrategia funcionará con nuevos datos o no, todo lo demás es solucionable....
----------------------------------------
Hay una idea para tomar varios enfoques para detectar overtraining, la mía se basa en auto.arima, Prado "PBO". otra cosa es posible, tirar como predictores y enseñar a AMO a predecir la probabilidad de sobreentrenamiento y convertirlo en una métrica.
Otra alternativa.