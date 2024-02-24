Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2642
ese es el tipo de señal que tengo. Correlacionar porque la base son incrementos de órdenes de magnitud cercanos
fórmula de ejemplo: precio - MA(n) * std(n) * coef, donde MA y std - media móvil y desviación estándar de orden arbitrario y coeficiente de nivelación, cuanto mayor - más estacionaria la serie. En este caso, es 50000.
por alguna razon mi MO muestra estabilidad mejor que solo en incrementos
con coef 20.
Resulta ser algo similar a la diferencia fraccionaria, pero cuenta al instante.
Tal vez alguien puede pensar en otras opciones
¿Qué son estas curvas en general?
Maxim Dmitrievsky
Aquí vamos, regresión simbólica al rescate
¿Qué pasa con las bolas curvas de todos modos?
La fórmula está escrita
Te propongo un ejemplo más sencillo sin SR.
Sólo voy a tirar algo juntos y mostrar un ejemplo más simple sin SR.
Con SR lleva más tiempo codificar y planificar, así que por simplicidad, rapidez y claridad lo hice sencillo...
En lugar de crear una fórmula en tiempo real, creo un "resultado de la fórmula", una curva, y la utilizo como objetivo para el modelo.
Creo una función de adecuación que maximiza la correlación entre el precio y el resultado del modelo, pero el resultado del modelo tiene una limitación: sólo puede estar entre -1 y 1.
Es decir, obtenemos una serie que debería correlacionarse con el precio, pero "sujeta" dentro de los límites de los valores estatsionales. Si necesitas una estatsionalidad real según Dickie Fuller y demás, sólo tienes que cambiar la función fitness por la que necesites.
crear datos y entrenar el modelo con la genética
probar el modelo.
Las líneas verticales son la separación de entrenar, probar y validar.
Como puedes ver en la imagen, el modelo ha aprendido a tomar el precio como entrada, y la salida es una serie estadística que se correlaciona con el precio.
Para mayor claridad podemos hacer una suma acumulativa de la salida del modelo.
como este )))) Y no hace falta inventar nada, todo se puede hacer automáticamente.
Interesante, intentaré pensarlo más tarde, hoy tenemos un bloody mary, es difícil pensar.
Me pregunto cuántas líneas tomaría en python.....
probablemente miles en µl))))))))))))))))))))))))))))
Me pregunto cuántas líneas se necesitarían en python.....
en µl, probablemente miles))))
Es más o menos lo mismo, un poco más.