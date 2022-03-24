como anclar la barra de herramienta
Necesito saber como anclar la barra de herramientas ya que las tengo flotantes y no logro que se posicionen de nuevo en la barra.
Por otro lado la barra de temporalidad me ha desaparecido y aunque la selecciono en ver no aparece. esa necesito restaurarla pero no puedo clicar sobre ella por que no esta.
GRACIAS