como cambiar contraseña de mql5
Buenos dias:
Sigues la siguiente ruta:
Para ir a Perfil, pulsas sobre tu nick dentro de MQL5, te saldra un desplegable, seleccionas:
Perfil - Ajustes
Cuando estes en ajustes, buscas la pestaña de Seguridad
Cuando estes dentro de Seguridad te aparecera el siguiente menu:
En la imagen te muestro donde tienes que pulsar para iniciar el cambio de tu contraseña.
si no me acuerdo de la contraseña como hago para reestablecerla
alguien puede ayudarme compre un experto pero ahora me pide que me registre y no tengo cuenta registrada o si la tengo no recuerdo la contraseña como puedo recuperarla??¿¿?
alguien me puede ayudar a cambiar la contraseña de mql5 por fa?