Proyectos compartidos

Nuevo comentario
 

He creado un proyecto compartido, veo que hay 5 solicitudes pero... ¿hay alguna manera de ver quién está dentro o de cómo hablar con ellos?

¿La gente colabora realmente o por el contrario puede que haya algunos que sólo vengan a coger ideas?

 
David Diez:

Hay de todo, pero más de lo segundo que de lo primero.

 
Miguel Angel Vico Alba #:

Hay de todo, pero más de lo segundo que de lo primero.

Pues entonces no pìenso compartir nada de nada.


 
David Diez #:

Pues entonces no pìenso compartir nada de nada.


Y tu no????

 
votija.63 #:

Y tu no????

Jaja estaba de guasa, me lo pensaré. De momento no me convence el sistema si no puedes ver ni comunicarte con los que están en el proyecto.
Nuevo comentario