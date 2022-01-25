Cierre parciales y stop automáticos

hola, estoy buscando un robot donde puedas poner diferentes TP para que te vaya cerrando en porcentajes y que también pueda mover el stop en breakeven. Todo automatico!

Gracias!

 
En el apartado Freelance, te lo puedo hacer yo mismo si me eliges.

 
Menos dar las gracias y más soltar billetes.


https://www.mql5.com/es/job

