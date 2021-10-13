como mover ventanas en metatrader 5

Hola a todos soy nuevo en metatrader y no se como he movido de sitio las ventanas de Observacion del mercado y del navegador, se han puesto en la parte baja del grafico y no se como devolverlas a su sitio.


Gracias

 
Hola. Tienes que pinchar en la franja azul que estará en el lateral y arrastrarla donde tu quieras.


