NO APARECE LAS PESTAÑAS DE LAS DIVISAS EN PLATAFORMA MT4
Johan Vasesp:
Algo extraño ha pasado en la plataforma de MT4. Al presente opero con dos brokers (Liteforex y Pepperstone) y en la plataforma MT4 del primer broker desapareció las barras.
(imagen 1)
Comparen la parte inferior de la plataforma MT4 del otro broker:
(imagen 2)
He intentado de todo, pero, nada de nada.
Un poco de ayuda seria bien recibido.
Gracias
En el opción de menu "Ver", tienes toda la configuración de visualización de barras. Si lo que no ves es el cuadro de operaciones, pulsa "Ctrl+T"
