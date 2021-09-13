EA no hace backtesting
Felipe Camargo:
Buen día.
Quiero publicar o agregar un EA pero devuelve un error el sistema:
Es necesario agregar la capacidad de verificar las funciones comerciales del programa en el Probador de estrategias para detectar errores. ¿Cómo puedo agregar esa función al código?
Hola. Es necesario ver el report de la validación para poder ayudarte y ver que error da exactamente.
Felipe Camargo:
Miquel Cirera Mato #:
Hola. Es necesario ver el report de la validación para poder ayudarte y ver que error da exactamente.
Hola Miquel.
Este es error, estoy al pendiente.
Y lo que pasa es que mi EA funciona pero en demo y en real, no se como hacerlo en backtest, no se si sea por eso
gracias de antemano
Archivos adjuntos:
Screenshot_3.png 32 kb
