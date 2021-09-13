EA no hace backtesting

Buen día.

Quiero publicar o agregar un EA pero devuelve un error el sistema:

Es necesario agregar la capacidad de verificar las funciones comerciales del programa en el Probador de estrategias para detectar errores. ¿Cómo puedo agregar esa función al código?


            

              

                

Hola. Es necesario ver el report de la validación para poder ayudarte y ver que error da exactamente.

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
https://www.mql5.com/es/articles/2555

	          


		          




  

      

Hola Miquel.
 
Este es error, estoy al pendiente.
 
Y lo que pasa es que mi EA funciona pero en demo y en real, no se como hacerlo en backtest, no se si sea por eso
 
Le aconsejo que si no domina el lenguaje de programación lo deje en manos de un profesional en el área Freelance.

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Si lo sé pero la pregunta es, se debe a eso?, Claro si está en sus conocimiento saberlo.
En la imagen que anteriormente adjunto tiene todas las respuestas de muy fácil implementación/solución.
 
 

	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

    

    

          
