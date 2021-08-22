Presentar sólo las flechas de 1 operación en el gráfico de Metatrader 5

Buenas tardes,

Tal y como puede hacerse en Metatrader 4, ¿alguien sabe cómo presentar en el gráfico la historia comercial(flechas y raya) de sólo una operación?.

La presentación de toda la historia comercial me perjudica para lo que intento ver.

Saludos,

Arrastra la operacion desde el historial hasta el grafico.

Sí, en Metatrader 4 puede hacerse. En Metatrader 5 no me funciona.

La única opción que tengo es la presentar o no toda la Historia Comercial, no una operación concreta.

¿de verdad que Metatrader 5 es peor que Metatrader 4 presentando en el gráfico las operaciones realizadas?  (una a una, no todas a la vez)

¿Lo tengo que ver así?

