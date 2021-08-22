Presentar sólo las flechas de 1 operación en el gráfico de Metatrader 5
febrero59:
Buenas tardes,
Tal y como puede hacerse en Metatrader 4, ¿alguien sabe cómo presentar en el gráfico la historia comercial(flechas y raya) de sólo una operación?.
La presentación de toda la historia comercial me perjudica para lo que intento ver.
Saludos,
Juan
Arrastra la operacion desde el historial hasta el grafico.
Saludos!!!
Sí, en Metatrader 4 puede hacerse. En Metatrader 5 no me funciona.
La única opción que tengo es la presentar o no toda la Historia Comercial, no una operación concreta.
Gracias en cualquier caso.
