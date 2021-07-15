MagKing Forex

Hola a Todos

Alguien conoce MagKing Forex, se sincroniza automáticamente con MT4 ahi es donde ingreso el dinero.

Pregunto alguien la ha usado o la usa?

Es que tengo algunos problemas para retirar dinero

Gracias de ante mano

 

nunca lo habia escuchado, asi que sin siquiera querer invertir dinero, me dio por buscar en google
en la primera pagina de resultados encuentro 2 cosas.
1. la aparente  pagina web oficial esta caida
2.en un foro de reddit  se le denuncia de posible SCAM

Realmente no creo que puedas retirar.
Creo (Ojala este equivocado) que te estafaron, y de ser asi, realmente lo siento



Las busquedas de referencia se DEBEN HACER ANTES DE CONSIGNAR EL DINERO, 
hacerlo despues es INNECESARIO

Saludos!

