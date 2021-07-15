MagKing Forex
nunca lo habia escuchado, asi que sin siquiera querer invertir dinero, me dio por buscar en google
en la primera pagina de resultados encuentro 2 cosas.
1. la aparente pagina web oficial esta caida
2.en un foro de reddit se le denuncia de posible SCAM
Realmente no creo que puedas retirar.
Creo (Ojala este equivocado) que te estafaron, y de ser asi, realmente lo siento
Las busquedas de referencia se DEBEN HACER ANTES DE CONSIGNAR EL DINERO,
hacerlo despues es INNECESARIO
Saludos!
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola a Todos
Alguien conoce MagKing Forex, se sincroniza automáticamente con MT4 ahi es donde ingreso el dinero.
Pregunto alguien la ha usado o la usa?
Es que tengo algunos problemas para retirar dinero
Gracias de ante mano