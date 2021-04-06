Pregunta a Expertos; Es mi primer Robot es bueno, malo, realista o fantasioso. - página 2

David Diez:

jajaja

Nada mas por no dejar pasar este es el resultado de GBPUSD_M1 con una calidad historica  del 96%

 
David Diez:

Es fácil de hacer, tienes que fijar tus niveles de stop en base al indicador ATR. Yo lo aplico siempre y te puedo ayudar en la tarea para que veas el ejemplo.

Excelente indicador  ahorita todavia no lo  aplico al robot  pero lo estoy Usandd manualmente  y hasta ahorita  por lo pronto ya me dio 2 resultados positivos y contando   😃 Gracias Bro por el tip !! 

Que tengas un Buen dia , Buen trade y sobre todo salud ...Saludos!!!

