UNA PEQUEÑA AYUDA POR ACA.. HORA EN MT5 PC
Hola buenos dias.
Me podrían dar algún consejo.
No logro ver la hora en mt5 pc , me encantaría entrar justo en la siguiente vela, al no poder ver la hora entro unos segundos tarde.
Amigo, eso lo ves en el Market Watch:
En caso de que no veas esa ventana de Observación de mercado, presiona CTRL + M
Saludos!!!
Ohh entiendo y por lo visto es la única opción. esperaba alguna que no fuera tener abierta esa columna ..
YA PUDE ENTRAR A MTQ5 Y PUDE OPERAR EN EL LINK SEÑALES Y ADJUNTE MIS DATOS , LOGIN, CONTRAS4ÑA Y EL NOMBRE DE LA CUENTA Y EL NUMERO DE CUENTA Y LE DI LIK Y NO SE RESTABLECIO ??ENTRE XQ CUENTA ELEGIDA PARA OPERAR US $30 DOLARES /MES.
CESAR DANIEL AGUILAR LOPEZ
CONSULTO
YA PUDE ENTRAR A MTQ5 Y PUDE OPERAR EN EL LINK SEÑALES Y ADJUNTE MIS DATOS , LOGIN, CONTRAS4ÑA Y EL NOMBRE DE LA CUENTA Y EL NUMERO DE CUENTA Y LE DI LIK Y NO SE RESTABLECIO ??ENTRE XQ CUENTA ELEGIDA PARA OPERAR US $30 DOLARES /MES.
CESAR DANIEL AGUILAR LOPEZ
CONSULTO
Amigo, por mas que lo leo y lo re leo, no entiendo la consulta.
Puedes explicar un poco mejor su problema?
Por cierto, no es necesario escribir en mayúsculas
Saludos!!!
Quizas este indicador te sirva
Hola, buenas, resulta que me abrí una demo con un broker en mt5 y me da de saldo 10000 USD pero yo quiero bajar eso para poder trabajar con un monto más realista para mí, pero no encuentro como disminuir el saldo que ya me dieron. Muchas gracias por la ayuda.
Hola, buenas, resulta que me abrí una demo con un broker en mt5 y me da de saldo 10000 USD pero yo quiero bajar eso para poder trabajar con un monto más realista para mí, pero no encuentro como disminuir el saldo que ya me dieron. Muchas gracias por la ayuda.
En donde creaste la cuenta, ingresa al panel, alli creas otra con un monto que se ajuste a su real operativa
Saudos!!!
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola buenos dias.
Me podrían dar algún consejo.
No logro ver la hora en mt5 pc , me encantaría entrar justo en la siguiente vela, al no poder ver la hora entro unos segundos tarde.