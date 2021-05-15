Indicador Sleep()a

Nuevo comentario
 

mientras lo hago para que después de un Array, el indicador se duerma durante algún tiempo, en este caso (2 velas)

Mi intento
if (CONDITIONS)
{
Buffer1[i] = Close[i] - iATR(NULL, PERIOD_CURRENT, 14,i);
if(i == 0 && Time[0] != time_alert)
{meuAlerta("Buy"); 
time_alert = Time[0];}
Sleep(2*60000);
}


 
Renato Jose:

mientras lo hago para que después de un Array, el indicador se duerma durante algún tiempo, en este caso (2 velas)


Sleep? indicador? no pueden ir juntos.


 
Miguel Antonio Rojas Martinez:

Sleep? indicador? no pueden ir juntos.


sí, leí esto, pero lo mencioné como ejemplo
 

buen tarde.


aguien puede ayudarme para saber como se activa el indicador Bolinger %b en MT4?

GRACIAS.

 
Elirios12:

buen tarde.


aguien puede ayudarme para saber como se activa el indicador Bolinger %b en MT4?

GRACIAS.

Tan fácil como esto:

Nuevo comentario