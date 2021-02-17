Varios Terminales MT4 en un PC
yo lo que hago es tener muchas terminales de distintos brokers (de hecho tengo instaladores de 30 brokers), y asi no se mezclara nada, cada uno en lo suyo.
Sobra decir que sin importar el broker o "logotipo" que tenga la MT4, yo pongo las credenciales del broker que yo nocesito o quiero,
Lo de copiar carpetas o duplicar la misma es un embrollo que una vez probe y me dije, " no es necesario"
Saludos!!!
Dependiendo de tu S.O. y tus necesidades podrías usar máquinas virtuales y así tener lo que deseas. La pregunta aquí es ¿Cuantas sesiones abiertas te permite tu broker?
Con los siguientes 3 ejecutables (*.exe), creas una nueva carpeta, los metes y puedes crear tantos terminales como quieras sin necesidad de instalación y del mismo bróker.
Al ejecutar el 'terminal64' por primera vez ya crea las instancias y las carpetas hash correspondientes como si de una instalación limpia se tratase.
Sirve también para tener un backup de una versión del terminal predeterminada, es decir, que podemos crear un zip con esos 3 archivos y tener esa versión en concreto para los restos.
Sirve tanto para MT4 como para MT5.
Buenos días compañeros. Espero que todos estéis bien.
Les comento....
Desde hace un tiempo he tenido varios terminales de Mt4 funcionando en un solo pc. Los motivos para ellos son diversos, probar cosas,... bueno, ya sabéis.
Dicho sea, terminales del mismo bróker, aquí es donde tengo el problema.
La cosa es que, aunque he seguido algunos tutoriales, y mis conocimientos de informático no sean escasos (no soy profesional, eh?), al final hay un momento en el qué no sé por qué empieza el desastre.
Hago diferentes carpetas, les cambio el nombre, y cada terminal va en su carpeta de instalación independiente.
Hay un momento en el que empiezan a fallar:
1. El icono del terminal abre otro terminal
2. El Metaeditor me redirige a un terminal que no es su asociado
3. Solo se abre un terminal, y no tengo acceso al resto,...
4. "Pirulillas" varias
En fin, errores diversos. Y cada vez la bola se hace más grande y tengo que reinstalar todo.
¿Alguien me podría redirigir a alguna página, video, lo que sea que me haga ver exactamente cómo se hace?
Algo que alguno de vosotros haya seguido o sepa que realmente funciona bien.
Si es que esto se puede/debe hacer...ya que no sé si este es un uso "previsto" de Mt4.
Muchas gracias de antemano. A ver si soluciono esto, que tengo más problemas de logística que de trading ahora mismo.
(Este problema no lo estoy teniendo con Mt5, no sé si será cosa de que descargo el original y no el del bróker. Tampoco tengo este problema si los terminales Mt4 son de distinto bróker)