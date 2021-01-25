No funciona el perfilado de MetaEditor
Hola, despues de la ultima actualizacion de metatrader 5 tengo un problema para perfilar codigos. Me gustaria saber si alguien mas tiene ese problema. Saludos cordiales.
este es el error que muestra el compilador, adicionalmente vale la pena recalcar que el compilador si funciona.
