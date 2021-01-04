SISTEMA DE DIVERGENCIAS
Muy buen aporte amigo. Tambien uso divergencias en mis análisis; son extremadamente potentes.
Según este sistema, el EURUSD ha creado una divergencia en gráfico diario que cumple las normas del Sistema de Divergencias expuesto anteriormente.
- El precio ha subido, pero el indicador MACD ha bajado.
- Hay cruce por la línea de cero del indicador.
- La Divergencia está entre dos picos de precio.
- Temporalidad diaria ---> importante
¿Qué esperar ahora?
- Una corrección importante en dirección bajista.
- Un cambio de sentido en la dirección del par.
¿El precio puede continuar subiendo?
Sí, puede subir, una divergencia suele indicar un agotamiento de la tendencia. Pero no es una bola mágica.
¿Qué está pasando en la temporalidad superior semanal?
Hay una divergencia, pero no cumple la norma de cruce cero, pero es una evidencia más a nuestro favor de que la fuerza de la tendencia puede estar disminuyendo.
Sistema de Trading de Divergencias
Les quiero proponer un sistema de trading que he utilizado durante prácticamente toda mi vida como trader. No es un sistema que haya inventado yo, esto se viene utilizando durante mucho tiempo en el trading (especulación),
aunque sí le voy a dar mi visión personal a esta estrategia que ha sido desmentida y apoyada por muchos traders a partes iguales.
Esto solo es una pequeña guía informativa, espero que sirva para despertar el interés en quién lo lea, y que desde ese punto de partida puedan formar una estrategia formal y bien definida, que es la clave de un trading exitoso.
En primer lugar, ¿Qué es y por qué se produce una divergencia?
En cualquier mercado financiero se producen desequilibrios entre el precio de un activo y el valor que realmente tiene. A esto se le llaman ineficiencias.
Si el valor está relativamente bien ajustado al precio del activo, diremos que el activo está en un mercado eficiente.
Cuando se analiza un mercado por medio de indicadores, en realidad se está analizando el precio, no el valor. Determinar el valor de un activo es algo complicado, y, en mi opinión personal, esa no es la función de un especulador.
A un trader no le interesa el valor que reside en el activo, le interesa explotar las ineficiencias del mercado y especular con ello.
Las divergencias en un indicador, por lo general, explotan dichas ineficiencias y permiten prever cuando el mercado puede cambiar su rumbo.
Es decir, saber cuando el mercado va a moverse en una dirección para entrar en un equilibrio entre el precio y el valor.
Pero, ¿Cuándo se produce una divergencia? Se producen cuando los precios marcan máximos o mínimos en una dirección definida, mientras que el indicador los presenta en la dirección opuesta a la que vemos en los precios.
Una divergencia no indica necesariamente que el precio vaya a virar en otra dirección. Como bien sabemos, un indicador nos da información del mercado, no es algo que funcione el 100% de las veces.
Una divergencia nos da una información: el movimiento actual del mercado está perdiendo fuerza.
En nuestras manos como especuladores está determinar si la señal que nos da un indicador es fiable, o basado en nuestra experiencia, se trata de una señal falsa.
El poder de la mayoría de los indicadores que se usan, está en que no somos los únicos que lo están usando. Por ejemplo, muchos traders usan la media móvil de 200 períodos como un indicador para trazar soportes y resistencias;
no es que la media móvil sea un indicador mágico, su poder radica en que mucha gente lo usa como una referencia.
En el caso de las divergencias, uno de los indicadores más usados es el MACD. Notemos que el nombre de este indicador no es ni más ni menos que MOVING AVERAGE CONVERGENCE AND DIVERGENCE.
Por lo tanto, se trata de buscar una diferencia negativa entre el valor que marca el indicador y el precio de un activo. Veamos un ejemplo:
En este gráfico semanal del EURUSD se puede ver que el indicador MACD hace un descenso, mientras que el precio ha hecho un nuevo máximo.
Se produce por lo tanto una divergencia entre el precio, y lo que el indicador está marcando. Y efectivamente se puede ver como el precio posteriormente inicia una corrección o un cambio de tendencia.
Pongamos ahora un ejemplo un poco más difícil de localizar, en este caso del GBPUSD el indicador se mantiene plano, pero se puede ver como no hay una correlación directa entre el precio y lo que marca el indicador MACD.
Y que después de esto se produce un cambio de dirección en el precio del gráfico.
Parece un concepto bastante fácil de asimilar, aunque igual puede pensar que hay casos en los que no se cumple. Cierto, como dije antes, los indicadores no son herramientas que todo lo pueden.
Pero vamos a afinar un poco más esta estrategia. Para que la estrategia sea realmente efectiva, debemos buscar una condición más:
Cruce del nivel del MACD por la línea de cero antes de que se produzca la divergencia.
Veamos de nuevo un ejemplo de esto:
En este gráfico del USDCAD en H1 se puede observar una verdadera divergencia. Como hemos visto antes, correlación negativa entre el precio y el indicador MACD, con un cruce por el nivel de cero del indicador.
Y de nuevo vemos lo mismo en el gráfico H1 del EURUSD.
En mi experiencia personal he notado que las divergencias más importantes se producen entre las temporalidades más altas, es por eso que nunca las uso con temporalidades menores a H1.
Y el último peldaño para comprender esta estrategia se basa en notar un último detalle:
Las divergencias se producen en los picos, en los máximos y mínimos del precio. Continuamente se producen divergencias, pero las que interesan para esta estrategia son las que hemos nombrado: picos del precio.
Y, ¿Cómo saber si estamos en un pico de precio? Muy simple, si usted traza una línea entre los puntos y dicha línea cruza barras de precio, eso no es una divergencia.
Veamos de nuevo el gráfico de H1 del EURUSD. En este caso concreto, vemos que la línea trazada entre los dos puntos del MACD, corta barras de precio. Esto no es una divergencia, además, no cruza la línea del cero del indicador.
Le propongo un ejercicio, localice divergencias en distintas temporalidades, que cumplan todos los requisitos nombrados: correlación negativa (divergencia) entre el precio y el indicador, picos de máximos y mínimos, y cruce por el nivel cero.
Vea a continuación si efectivamente se da una corrección o un cambio de tendencia. Y si piensa que hay un gran porcentaje de éxito, habrá aprendido una nueva estrategia que podrá desarrollar según sus gustos y mejorar con el tiempo.
El éxito en el trading llega con la experiencia y la práctica, con las mejoras de una estrategia y mantenerse en ella, aunque falle alguna vez.