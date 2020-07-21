VPS
Me gustaría probar mi EA en cuenta de prueba con la VPS de MQL5, con el fin de encontrar posibles defectos en la ejecución de mi EA. La pregunta es, ¿Puedo usar una cuenta de prueba con la VPS de Forex de MQL5?
Afirmativo.
Afirmativo.
Gracias por su respuesta sr. Miguel.
Tengo una pregunta más, espero no sea molestia.
Me he estado preguntando si puedo tener por lo menos dos cuentas, de un mismo broker, con la misma VPS de MQL5?
de ser afirmativo, ¿ Hasta cuantas cuentas puedo tener con un mismo broker con la VPS de MQL5?
Gracias Sr. Miguel Angel.
Sr. Miguel de nuevo gracias por su respuesta anterior, de verdad le estoy agradecido.
También me gustaría saber algo más, sigo trabajando para completar mi proyecto en MQL5 y bueno aquí esta mi otra duda. La publique también como nuevo tema, tal vez pueda servir a alguien.
Estoy probando las conexiones de todo el sistema de Hosting y WebTerminal.
Tengo una cuenta demo en la cual esta funcionando una EA. A esta cuenta, donde funciona la EA, le conecte el VPS de MQL5 para MT4.Ahora quisiera abrir la WebTerminal, tambien de MQL5, pero ingreso los datos de mi cuenta (Usuario,Contraseña y servidor) pero no me permite entrar. El journal me arroja el mensaje de "Falló conexión".
En teoría, ¿Debería poder abrirme la cuenta y tendría que poder ver a la EA trabajando?
Quisiera saber si estoy haciendo algo mal, también, si existe una manera de darme cuenta si estoy haciendo algo mal.
Pude Solucionar el problema, era cuestión de contraseñas, de plataforma de escritorio y de forma visualización.
