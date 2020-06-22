si utilizo una nueva cuenta puedo aplicarle la señal que ya pague?
efectivamente pude trasladar la señal a una nueva cuenta... esto se puede hacer una vez por semana....
pague por el servicio de una señal con una cuenta de microlote, pero no me da resultado porque las ganancias son muy bajas, si le quito la subscripcion de señal a esa cuenta se la puedo poner a otra cuenta?
► CLARO , QUE PUEDES DESVINCULAR. La cuenta es tuya, y el capital.
► Tu puedes operar como gustes con Robot, Manual, o cambiar a otras señal.
Saludos.
► LO MAS FÁCIL,
* 1 - CAMBIAR LOS PASSWORDS DE INICIO DE SESION.
* 2 - VETE A ► HERRAMIENTAS / OPCIONES /SEÑALES. ► APAGALAS
* 3 PONLES A LA POSICIONES TP, Y SL . MANUAL , O CIERRALAS SI ESTAN MUY ALEJADAS DEL TP.
* 4 TIENES QUE CAMBIAR TU NÚMERO DE MQ5 ... PARA HACER SESION EN LAS NUEVAS SEÑALES, DALO DE BAJA AL VIEJO,
