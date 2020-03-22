EA boton break even / break even + 'x' para MT5?

Alguien sabe de un EA de MT5 que sea un simple boton en la esquina del chart para poner stop a break even? editar a break even + 1... etc

No lo encuentro por ninguna parte pero parece demasiado basico para no existir

 
https://www.mql5.com/es/code/23037

Breakeven v3
Breakeven v3
  • www.mql5.com
Paso de la posición al punto muerto (breakeven).
 

buenas, gracias, pero veo que este es un break even automatico. Me refiero a uno que proporcione un boton donde manualmente con un click se pueda poner break even (para scalping de futuros)

Simplemente sustituir el arrastre manual o edicion del stop por un simple click o tecla

 
Simplemente es lo que hay. :P

Pero si insistes en lo del botón...usa el área Freelance.

¡Saludos!

 
ok merci!
