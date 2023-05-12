Teléfono MetaQuotes
En este tema han sido trasladados los comentarios no relacionados con "Cómo solapar indicadores metatrader4".
- Ayuda con indicador
- Precio congelado
- Problemas instalación (Proxy)
alguien sabe el numero de telefono de la plataforma de meta trader4
1300984095: alguien sabe el numero de telefono de la plataforma de meta trader4
No damos asistencia telefónica. ¿Que problema tiene?
Buen dia, necesito saber si hay alguien del el equipo de soporte de mql5 que me pueda ayudar a resolver un problema con la creación de una señal como proveedor de señales, el problema esta dirigido a que no aparece el boton de suscribr, por su ayuda mil gracias.
Hector Valenzuela Arellano #:
Lo pone bien claro...
Hector Valenzuela Arellano #: Hermano disculpa mi ignorancia pero no entiendo a que se refiere. Eso. Primero tengo que realizar operaciones para que de esa manera se active la suscripción.
No se preocupe, para eso estamos.
Es correcto, debe empezar a comerciar después de haber creado la señal.
Ahora por lo que he podido comprobar ya está totalmente activa y se permiten las suscripciones. ;-)
Muchas gracias, Miguel Angel, por su ayuda fue muy valiosa.
sí, ya está activa para su suscripción.
Por tu atención mil gracias, espero tengas un excelente dia.
