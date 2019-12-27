AYUDA , NO PUEDO CORRER EA
Amigo, toma una captura a la pestaña EXPERTS, alli suele haber informacion que nos ayude a entender
Saludos!!!!
muchas gracias por responder la solicitud ,adjunto lo que dice la pestaña Expertos, cuento con la licencia, el vendedor solo me envio el archivo ex4 y solo me dio esta info:
"Debe activar el dll en el ea y también activar el parche dll para la licencia. es decir, parchear dll en el registro de pc o vps y luego en el setfile completo, ya que exactamente nuestra configuración aparecerá en la biblioteca DLL y se sincronizará con su licencia para trabajar. entonces solo puede cambiar el tamaño del lote o el par, pero la configuración predeterminada tiene exactamente nuestra configuración."
Amigo, parece que compraste algo y al final, quien te lo vendio, no ha tenido la "delicadeza" de orientarte en la instalacion del archivo,
Fijate que son los típicos que solo les importa vender
Ahora, viendo la pestaña expertos, parece ser que te hace falta una DLL que ellos mismos debieron haberte proporcionado, y debes ponerla en el directorio "librerias"
para llegar alli presionas en la MT4---> File--> Abrir carpeta de datos
Una vez abras las carpetas vas a a la carpeta MQL4 y buscas la carpeta "Libraries"
Alli deberias poner las DLL que te faltan
Es lo que entiendo, porque eso de "parchear DLL", no se a que se refiere
Espero te ayude
Saludos!!
