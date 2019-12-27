AYUDA , NO PUEDO CORRER EA

hola buena tarde quisiera solicitar su apoyo ya que adquiri un EA , solo que el vendedor me entrego el archivo ex4 junto con la licencia , ya lo instale en la carpeta EXPERT , habilite trading automatico , solo que al arancar el EA me pone la carita feliz y enseguida se quita , me fui hacia el registro y dice : removed , el venddor me dijo que yo lo tenia que parchear , alguien me puede ayudar a correrlo ? saludos 
 
Amigo, toma una captura a la pestaña EXPERTS,  alli suele haber informacion que nos ayude a entender



Saludos!!!!
 
muchas gracias por responder la solicitud ,adjunto lo que dice la pestaña Expertos, cuento con la licencia, el vendedor solo me envio el archivo ex4 y solo me dio esta info:

"Debe activar el dll en el ea y también activar el parche dll para la licencia. es decir, parchear dll en el registro de pc o vps y luego en el setfile completo, ya que exactamente nuestra configuración aparecerá en la biblioteca DLL y se sincronizará con su licencia para trabajar. entonces solo puede cambiar el tamaño del lote o el par, pero la configuración predeterminada tiene exactamente nuestra configuración."

 
Amigo, parece que compraste algo y al final, quien te lo vendio, no ha tenido la "delicadeza" de orientarte en la instalacion del archivo, 
Fijate que son los típicos que solo les importa vender

Ahora, viendo la pestaña expertos, parece ser que te hace falta una DLL que ellos mismos debieron haberte proporcionado, y debes ponerla en el directorio "librerias"

para llegar alli presionas en la MT4---> File--> Abrir carpeta de datos
Una vez abras las carpetas vas a a la carpeta MQL4 y buscas la carpeta  "Libraries"

Alli deberias poner las DLL que te faltan

Es lo que entiendo, porque eso de "parchear DLL", no se a que se refiere

Espero te ayude

Saludos!!

 
Ese tipo de problemas siempre suelen ocurrir, cuando se compra a alguien un EA se debe solicitar toda la información posible o mejor dicho el vendedor debe estar dispuesto a ofrecerla. 
 
Guao que increíble, esto siempre suele ocurrir
