Diferencia de acceso a gráficos entre versión WEB y escritorio
FranGodinez:
Buenas tardes,
Estoy intentando abrir el gráfico XAUUSD (cuenta de simulación) en la plataforma de escritorio de MetaTrader 5 para optimizar una estrategia, pero no aparecen los metales (ni XAUUSD, ni XAGUSD) que sí aparecen en la versión WEB. ¿Hay alguna forma de abrirlos?
Estas usando el mismo broker en la version de escritorio y la version web?
en caso de que si estes usando el mismo broker, puede ser que esos pares estan ocultos, asi que "muestralos todos"
Click derecho en la lista de pares en la version escritorio, y luego, "mostrar todo"
