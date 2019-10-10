DIVISAS EXOTICAS

Nuevo comentario
 

HOLA BUENAS NOCHES, TENGO UNA PREGUNTA

¿POR QUE SOLO ME APARECE PARA OPERAR DIVISAS EXÓTICAS Y NO MAYORES?

ESPERO PUEDAN RETROALIMENTARME!


SALUDOS

 
danielbg95:

HOLA BUENAS NOCHES, TENGO UNA PREGUNTA

¿POR QUE SOLO ME APARECE PARA OPERAR DIVISAS EXÓTICAS Y NO MAYORES?

ESPERO PUEDAN RETROALIMENTARME!


SALUDOS

Quieres decir que en esta ventana, solo aparecen pares exoticos?



Si es asi, la solucion es mostralos todos, asi que click derecho y mostrar todos o "show all"




Nuevo comentario