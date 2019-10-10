DIVISAS EXOTICAS
danielbg95:
HOLA BUENAS NOCHES, TENGO UNA PREGUNTA
¿POR QUE SOLO ME APARECE PARA OPERAR DIVISAS EXÓTICAS Y NO MAYORES?
ESPERO PUEDAN RETROALIMENTARME!
SALUDOS
Quieres decir que en esta ventana, solo aparecen pares exoticos?
Si es asi, la solucion es mostralos todos, asi que click derecho y mostrar todos o "show all"
