solicitud de información de desarrollador por parte del cliente
¿Puede un cliente solicitar el nombre del desarrollador antes de asignarle un trabajo?
Sí.
¿No entraría esto como infracción de las reglas?
No.
"Los clientes y los Pretendientes tienen terminantemente prohibido el intercambio de datos de contacto de cualquier clase antes de formalizar el Acuerdo laboral."
Correcto. Se prohíbe el intercambio de "DATOS DE CONTACTO" (teléfono, email, Skype...). También fijate en el "ANTES"....es decir, que una vez realizado un encargo si quieres repetir con un desarrollador, o tienes un contacto/amigo que quieras enviarle el encargo, nada te lo impide, al contrario, te falicitamos que le llegue el encargo el primero.
Lo que se pretende es que no haya comunicaciones fuera de nuestros canales, ya que si luego hay que entrar en arbitraje y no hay un "log" con lo pactado escrito ... mal.
Vale, todo muy claro, muchas gracias.
